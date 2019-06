Exclusief voor abonnees Ingvartsen naar Union Berlin voor 1,5 miljoen euro 17 juni 2019

Gehaald als toptalent, vertrokken langs een achterpoortje. Marcus Ingvartsen verlaat Racing Genk en gaat aan de slag bij de promovendus in de Bundesliga, Union Berlin. De Duitsers betalen anderhalf miljoen euro voor de Deense spits van 23. Genk lijdt daarmee een verlies van meer dan drie miljoen euro. Twee seizoenen geleden plukte de landskampioen Ingvartsen - op dat moment topschutter in de Deense competitie met 23 doelpunten - weg bij Nordsjaelland voor vijf miljoen euro. Tot voor kort was Ingvartsen ook de duurste aankoop uit de Genkse clubgeschiedenis. Noch onder Stuivenberg, noch onder Clement kon de Deense belofteninternational zich ontwikkelen tot vaste waarde. (KDZ)