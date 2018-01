Ingvartsen geschorst tegen Anderlecht 00u00 0

De personeelsproblemen voor Racing Genk worden tegen Anderlecht nog wat groter. Ingvartsen liep gisteren op Oostende tegen zijn vijfde gele kaart van het seizoen aan na een duel met Siani. De Deen is er zondag dus niet bij tegen paars-wit. Ook Karelis (long-embolie) is niet inzetbaar. Samatta kreeg goed nieuws, zijn knieblessure valt mee. Of hij fit genoeg is om zondag meteen te starten, moet nog blijken. Als dat niet het geval is, krijgt Vanzeir (19) mogelijk zijn kans. (KDZ)