Ingreep voor verkeersveiligheid kost tiener het leven 27 maart 2018

Een 13-jarig meisje uit het Limburgse Meeuwen-Gruitrode is gistermiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vuilniswagen. Nadat het gevaarte alle afvalcontainers had geleegd in een smalle, doodlopende straat, wilde de bestuurder de weg achterwaarts uitrijden. Maar op hetzelfde moment stak Zara B. de straat over. Ze kwam onder de wielen terecht en overleed ter plaatse. Volgens buurtbewoners hebben de betonnen bloembakken die acht jaar geleden geplaatst werden om de straat veiliger te maken, net het omgekeerde effect. Toch wil burgemeester Lode Ceyssens (CD&V) de bakken laten staan. (MMM/KSN)