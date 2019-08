Exclusief voor abonnees Ingezakt podium van Tomorrowland nog steeds niet weggehaald 21 augustus 2019

Bijna een maand nadat een deel van de overdekte Freedom Stage van Tomorrowland inzakte, staan er nog altijd restanten van het podium in De Schorre. Vanwege verzekeringsredenen, luidt het bij Tomorrowland, maar niemand weet hoelang de constructie nog moet blijven staan. "Alle betrokken partijen moeten even kunnen kijken naar de oorzaak van de inzakking en dan kan de verzekering bepalen wat er verder moet gebeuren", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. "Maar omdat we volop in de vakantieperiode zitten, moeten we wat geduld uitoefenen." In afwachting geldt er een veiligheidsperimeter. Het podium is volledig afgeschermd met hekken en wordt permanent bewaakt. Volgens De Schorre zal de aanwezigheid geen enkele hinder vormen voor de eerstvolgende evenementen in het recreatiedomein, namelijk het Studio 100 Zomerfestival en Lekker Klassiek op 31 augustus. (BCOR)

