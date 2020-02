Exclusief voor abonnees Ingetogen afscheid van Rensenbrink 01 februari 2020

Het was, zo zeggen ooggetuigen, een "serene en mooie viering". Gisteren vond in Zaandam de begrafenis van Robbie Rensenbrink plaats, die vorige week op zijn 72 overleed na een slepende ziekte. Namens ex-club Anderlecht tekenden vijf oud-ploegmakkers - Jan Mulder, Gille Van Binst, Jean Thissen, Hugo Broos en Peter Ressel - en David Steegen present. Mulder gaf een pakkende speech, die ook gehoord werd door opgedaagde RSCA-supporters - zij waren speciaal voor het club-icoon naar Nederland gereden. Anderlecht plant zondag tegen Moeskroen een groot eerbetoon, in aanwezigheid van Rensenbrinks weduwe Corrie en zijn naaste familie. Alle Anderlecht-spelers zullen met de naam 'Rensenbrink' op het shirt voetballen, er is ook een minuut stilte/applaus voorzien. (PJC)

