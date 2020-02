Exclusief voor abonnees ingeschreven voor 'First Dates' Sinéad O'Connor 25 februari 2020

TW Classic verwelkomt haar op 21 juni, maar Sinéad O'Connor (53) heeft deze zomer niet enkel plannen op muzikaal vlak. Ook amoureus zou er weleens verandering in haar leven kunnen komen, dankzij haar dochter. Die schreef haar moeder immers in voor de Britse versie van 'First Dates'. Dat liet de Ierse zangeres zelf weten op Twitter. Of Sinéad - die zich bekeerde tot de islam en tegenwoordig door het leven gaat als Shuhada Sadaqat - ook effectief geselecteerd zal worden, valt natuurlijk af te wachten.

