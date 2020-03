Exclusief voor abonnees Ingehaald door de tijdsgeest Limburgse Noord-Zuidverbinding naar E40 50 jaar 05 maart 2020

Wie in het zuiden van Limburg de E40 op wil, vloekt zich al meer dan een halve eeuw te pletter. Bij gebrek aan fatsoenlijke aansluiting moet het verkeer omrijden langs Tienen, Landen of Borgworm. De slechte bereikbaarheid van Zuid-Limburg en Haspengouw - ook via het openbaar vervoer - heeft negatieve gevolgen voor de economie. In alle plannen die er al geweest zijn om Limburg z'n achterstand op de andere Vlaamse provincies te laten inhalen, stond dit project ingeschreven. Maar talloze studies later is er op het terrein nog niets van te bespeuren. De tijdsgeest heeft het dossier intussen ingehaald. Geen politicus die het in tijden van klimaatverandering nog aandurft om natuur op te offeren voor beton. (DSS)

