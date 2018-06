Ingedommelde burgemeester over de kop op Antwerpse ring 18 juni 2018

De burgemeester van Kasterlee heeft gistermiddag een ongeval gehad op de Antwerpse ring. Ward Kennes (51) verklaarde dat hij even was ingedommeld. De auto raakte van de weg af en ging in de berm over de kop. De CD&V-burgemeester raakte lichtgewond. Het ongeval was volgens Kennes, die een negatieve ademtest aflegde, te wijten aan oververmoeidheid wegens te veel activiteiten in korte tijd. "Of ik het nu wat kalmer aan ga doen? Daar moet ik eens goed over nadenken." (JVN/VTT)