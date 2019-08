Exclusief voor abonnees Ingebrigtsen "Weggeefgoals moeten eruit" 19 augustus 2019

Kare Ingebrigtsen begon met een 6 op 6 aan de competitie, maar tegen AA Gent incasseerde KV Oostende zijn tweede nederlaag op rij. "De eerste helft speelden we nochtans goed georganiseerd. We kregen toen ook kansen, maar zeker tegen grote clubs moet je die afmaken. Ik had mijn spelers ervoor gewaarschuwd dat AA Gent gevaarlijk was op stilstaande fasen, maar blijkbaar vielen we een paar minuten in slaap. Bij het eerste doelpunt moet je beter communiceren bij die hoekschop. We kunnen geen stomme goals blijven weggeven." (RN)