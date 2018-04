Ingeborg is al 30 jaar samen met haar Roland 13 april 2018

'Live, love' - en de 'laugh' vult Ingeborg (51) zelf aan, zo blijkt uit deze foto die ze postte op Instagram. Er is dan ook reden om te genieten, want Ingeborg en haar man Roland Keyaert vieren dat ze 30 jaar samen zijn met een snoepreisje naar de Canarische Eilanden. De twee leerden elkaar in 1988 kennen bij de Baccara-beker, een liedjeswedstrijd op de openbare omroep waaraan Ingeborg deelnam. Roland werkte als manager van een andere deel-nemer: Clouseau. Eerder beschreef Ingeborg in een boek al hoe ze de eerste twee jaar van hun relatie Rolands maîtresse was. Maar intussen is het koppel al 21 jaar gelukkig getrouwd.

