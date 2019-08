Exclusief voor abonnees Inge De Vogelaere versterkt ochtendblok Qmusic 13 augustus 2019

Vanaf volgende week maandag krijgt Qmusic er een extra ochtendstem bij. De 25-jarige Inge De Vogelaere zal voortaan elke weekdag samen met Sam De Bruyn (32) en Wim Oosterlinck (46) de ochtendshow presenteren tussen 6 en 9 uur. Ze neemt daarmee de plaats in van Heidi Van Tielen (33), die zelf besliste om te stoppen bij de populaire radiozender. Sam en Wim stelden hun nieuwe sidekick gisteren officieel voor in het Q-Beach House in Oostende.

