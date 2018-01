ING verwacht lichte prijsstijging bij vastgoed 00u00 0

De vastgoedprijzen zullen dit jaar slechts beperkt stijgen. Maximaal met 1,5%, en dus minder dan de inflatie, zo stelt ING-expert Julien Manceaux. Vooral de lichte stijging van de rente zal een rol spelen, hoewel de rentestijging beperkt zal blijven tot 30 basispunten. Daardoor zullen de prijzen voor vastgoed minder snel stijgen dan vorig jaar. In 2017 stegen de gemiddelde prijzen met 2,5%, al is Vlaanderen met 3% een uitschieter. De toename is vooral te danken aan de lage rente, waardoor de ontleende bedragen verder zijn gestegen. Gemiddeld tot 155.000 euro, zegt Manceaux. In Vlaanderen blijft de vastgoedmarkt overigens zeer dynamisch. En de ING-expert verwacht daarin dit jaar geen verandering dankzij de recente stroomlijning van de registratierechten.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN