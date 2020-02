Exclusief voor abonnees ING veroordeeld voor fouten zelfstandige bankagenten 12 februari 2020

ING België is veroordeeld voor de misstappen van zelfstandige bankagenten in een miljoenenoplichtingszaak. Dat meldt De Tijd. De rechtszaken waren aangespannen door klanten die via zelfstandige kantoren van Record Bank belegden in een product van verzekeraar Kobelco en hun geld verloren. ING, dat Record Bank in 2018 opslorpte, weigerde hen te vergoeden omdat de agenten de producten verkochten "buiten hun mandaat". Die filosofie volgt de Nederlandse rechtbank van eerste aanleg in Brussel niet. "Als een bank ervoor kiest te werken met zelfstandige agentschappen die tegelijk nog andere, aanverwante producten mogen verkopen, creëert en aanvaardt de bank een situatie waarin het voor haar klanten onduidelijk kan zijn welk petje deze agent op welk moment draagt", klinkt het. In twee andere dossiers in Antwerpen en in één zaak voor het hof van beroep kreeg ING eerder gelijk. Wellicht gaat de bank in beroep.

