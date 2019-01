ING maakt flitsbetalingen gratis 19 januari 2019

Als eerste van de grote banken heeft ING de tarieven bekendgemaakt voor de zogenaamde instantoverschrijvingen of flitsbetalingen. Dat zijn betalingen waarbij het overgeschreven geld binnen enkele seconden op de rekening van de begunstigde staan. ING zal de dienst gratis aanbieden aan particulieren, terwijl bedrijven 6,05 euro (5 euro + btw) moeten betalen per overschrijving. Het is nu uitkijken of de andere 16 banken dit voorbeeld zullen volgen. Wanneer de flitsbetalingen ingevoerd zullen worden, blijft nog onduidelijk. Bankenfederatie Febelfin spreekt van 'het voorjaar'. De flitsbetalingen zullen overigens de klassieke overschrijving niet verdrijven.

