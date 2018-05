Infrabel steekt schuld op leverancier 09 mei 2018

00u00 0

Infrabel heeft publiekelijk zijn beklag gemaakt over één van zijn leveranciers. Siemens zou verantwoordelijk zijn voor grote storingen op het spoornet. "Elke maand komen 200 treinen met vertraging aan omdat ze nodeloos lang stilstaan door problemen met een treindetectiesysteem van Siemens. We dringen al sinds eind vorig jaar aan op een oplossing, maar het ziet ernaar uit dat de reizigers nog maanden hinder zullen ondervinden." Gebruikersvereniging TreinTramBus beaamt de problemen met de zogeheten 'assentellers', maar zegt dat er meer aan de hand is. "Al drie jaar op rij dalen de stiptheidscijfers. Had Infrabel een zondebok nodig? Vermoedelijk slaat de zenuwachtigheid bij de bestuursleden om in paniek. Hun bonussen hangen immers af van het bereiken van de stiptheidsdoelstellingen." (IDV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN