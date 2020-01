Exclusief voor abonnees Infrabel-baas gaat 'Franse Infrabel' leiden 06 januari 2020

Luc Lallemand, gedelegeerd bestuurder van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel, is voorgedragen door de Franse regering om aan het hoofd te komen van SNCF Réseau, de Franse tegenhanger van Infrabel. Het tweede mandaat van Lallemand bij Infrabel liep af in november, maar aangezien de regering in lopende zaken zit, was een herbenoeming niet mogelijk en kon er ook geen procedure opgestart worden om een nieuwe topman aan te duiden. Lallemand bleef dus zitten om de continuïteit te garanderen, zoals dat de gewoonte is bij overheidsmanagers. Als hij groen licht krijgt van de raad van bestuur, kan Lallemand al snel zijn functie opnemen, zeker nog tijdens het eerste kwartaal. "Dat hij nu door de Fransen voorgedragen wordt, zegt wel iets over hoe hij de modernisering en de digitalisering van Infrabel heeft aangepakt", aldus voogdijminister François Bellot (MR). Wel moet er zo snel mogelijk een vervanger gevonden worden, zegt hij. "We kunnen niet aanvaarden dat een bedrijf in volle transformatie zonder CEO komt te zitten." Bellot wil daarom deze week met zijn collega-ministers bekijken wat de mogelijkheden zijn. (ARA)

