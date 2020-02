Exclusief voor abonnees Informatiebeurs voor ouders die kinderen voor het eerst naar school sturen 06 februari 2020

00u00 0

Zaterdag 8 februari organiseert elke Hamse basisschool een open klasdag. De bedoeling is om zo ouders hun kinderen te laten inschrijven die voor het eerst naar school zullen gaan. Dit gebeurt via een aanmeldingstool die voor iedereen gelijk is.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis