Informateurs van regering zonder PS overleggen met... PS

Officieel proberen ze een regering te vormen zonder de PS, het was toch Paul Magnette die gisterochtend - op z'n 49ste verjaardag - op audiëntie mocht bij de informateurs Egbert Lachaert (Open Vld), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V). Over wat daar gezegd werd, blijven de lippen stijf op elkaar, maar de Franstalige socialisten staan dus nog niet volledig buitenspel, ook al geven partijtoppers als Rudy Demotte aan dat ze geen andere uitweg meer zien dan nieuwe verkiezingen. De bedoeling lijkt nog steeds om eerst sp.a te overtuigen om eventueel de PS te lossen, maar partijvoorzitter Conner Rousseau wil eerst inhoudelijke toegevingen zien. En de vraag is: als die voldoende zijn voor sp.a, zijn ze dat dan ook niet voor de PS? Al kan ook cdH een optie zijn. Tegen 21 juli hoopt het drietal daarover duidelijkheid te hebben. (ARA)

