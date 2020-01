Exclusief voor abonnees Informateurs ontvangen vandaag De Wever en Magnette 06 januari 2020

Na twee weken consultaties met het middenveld beginnen informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) opnieuw aan hun gesprekken met de politieke partijen. Vandaag komen voorzitters Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) langs - apart, welteverstaan. De komende dagen volgen de andere voorzitters. Op 13 januari moeten de informateurs verslag uitbrengen bij de koning. Hun bedoeling is nog steeds om nadien over te gaan tot een formatie, of minstens een preformatie. Met welke partijen? Dat moet deze week dan wel duidelijk worden. Op de nieuwjaarsreceptie van de stad Antwerpen haalde De Wever gisteren nog eens uit naar de PS. "Het is alsof je tegen een gordijn spreekt." Volgens de N-VA-voorzitter zijn nieuwe verkiezingen niet uit te sluiten als de federale regeringsvorming blijft aanmodderen, maar zelf pleit hij daar niet voor. (ARA)

