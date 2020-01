Exclusief voor abonnees Informateurs ontvangen De Wever en Magnette 10 januari 2020

Daags na het lekken van hun voorlopige nota starten informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) nieuwe gesprekken op. Vandaag komen PS-voorzitter Paul Magnette en zijn N-VA-collega Bart De Wever langs. Die moeten nu maar eens duidelijkheid verschaffen over wat er mogelijk is, valt te horen. Maandag worden Coens en Bouchez bij de koning verwacht. De kans lijkt eerder klein dat ze hem al een concreet voorstel voor een coalitie zullen kunnen presenteren, wat nodig is om naar een preformatie te gaan. Mogelijk krijgt het duo een korte verlenging, al willen ze wel dat de druk op de ketel blijft. (ARA/IVDE)