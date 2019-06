Exclusief voor abonnees Informateurs doen nog tien dagen voort 07 juni 2019

00u00 0

Na een week vol discrete gesprekken hebben informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) hun eerste verslag klaar - maar hun opdracht zit er nog niet op. Koning Filip verlengde die tot 17 juni. Hoe ver ze precies staan, wilden de informateurs gisteren niet kwijt. Hun belangrijkste boodschap: ons land kan zich geen formatie van 541 dagen permitteren, zoals in 2010-2011. "In tegenstelling tot toen heeft de uittredende regering in lopende zaken nu geen meerderheid in het federaal parlement. Daardoor heeft ze niet dezelfde beslissingskracht", aldus Vande Lanotte. "En dat is een risico, zeker als ons land geconfronteerd wordt met economische tegenspoed, bijvoorbeeld door een brexit. En er moet ook een begroting gemaakt worden voor 2020." (IVDE)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis