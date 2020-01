Exclusief voor abonnees Informateur Bouchez pleit voor unitair België 23 januari 2020

"Ik ben voor een eenheidsstaat." Die bekentenis doet federaal informateur en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in een interview met magazine 'Wilfried'. Alle bevoegdheden kunnen het best terug naar het federale niveau geplaatst worden, zegt hij. Opvallend, vindt ook professor politieke wetenschappen Dave Sinardet (VUB). "In België heeft al lang niemand nog dat standpunt ingenomen." Niet alleen is Bouchez voor een unitair België, hij ziet ook weinig voordelen aan een staatshervorming. Als informateur zit Bouchez mee aan de knoppen om een federale regering te vormen. Maar ook het communautaire wordt daar op tafel gelegd. Al maanden staat MR op de rem als een staatshervorming ter sprake komt. Afwachten of deze uitspraken een invloed hebben op de formatiegesprekken. (FME)

