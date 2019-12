Exclusief voor abonnees Infobord 'sta niet stil op treinsporen': "Al vaak op het nippertje" 20 december 2019

00u00 0

Er stond al een steunlicht en er was al een stoplijn op de baan geverfd, maar nu prijkt er bij de spoorweg in de Esenweg in Diksmuide ook nog een informatiebord. Dat maakt duidelijk dat stilstaan op de treinsporen niet mag.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis