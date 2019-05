Exclusief voor abonnees Inflatie zakt weer onder 2% 29 mei 2019

De inflatie is in mei opnieuw onder de 2% gezakt: van 2,08% vorige maand tot 1,89% . Het is de tweede keer dit jaar dat de inflatie (stijging van de levensduurte) onder de 2% uitkomt. De eerste keer was in januari. De voorbije maand werden vooral vakantiedorpen (-9,6%), vliegtuigtickets (-8,7%), hotelkamers (-4,3% ), groenten (-2,3% ), brood en granen (-0,8% ) goedkoper. Motorbrandstoffen (+2,3% ), vlees (+0,8% ) en bloemen en planten (+5,5% ) werden daarentegen duurder. De inflatie op basis van de gezondheidsindex, die gebruikt wordt voor de berekening van de spilindex, daalde in mei eveneens: van 1,96% naar 1,78%. De spilindex is niet overschreden.