Inflatie lager door goedkoper aardgas 15 november 2019

De energieprijzen in ons land zijn in het derde kwartaal met gemiddeld 4,3% gezakt in vergelijking met een jaar eerder. Brandstof- en stookolieprijzen lagen 3,6 en 6,6% lager liggen dan een jaar geleden. Voor aardgas betaalt de consument zelfs ruim 10% minder dan in 2018. De prijs voor elektriciteit bleef stabiel. De daling van de energieprijzen zorgt ervoor dat de inflatie in België voor het eerst sinds 2015 lager ligt dan in de buurlanden: gemiddeld 0,9%, tegen 1,3% in de buurlanden.

