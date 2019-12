Exclusief voor abonnees Inflatie klokt af op 0,76% 24 december 2019

De inflatie in ons land is dit jaar uitgekomen op 0,76%. Het indexcijfer van december bedroeg immers 109,04 punten. Een jaar geleden strandde het op 108,22 punten. De geldontwaarding ligt daarmee lager dan in 2018, toen de inflatie nog 2,34% bedroeg.

