Inflatie daalt voor eerste maal sinds maart

Deze maand liggen de prijzen gemiddeld 2,34% hoger dan een jaar geleden. Vorige maand kwam de inflatie nog uit op 2,78%. Het is de eerste maal dat de inflatie daalt sinds maart. De terugval is te danken aan de dalende prijzen voor motorbrandstoffen, elektriciteit, aardgas, fruit en alcoholische dranken. Dat neemt niet weg dat elektriciteit in vergelijking met vorig jaar nog steeds 6,4% duurder is, en aardgas zelfs 14,6%. De prijs van huisbrandolie is op een jaar tijd gestegen met 17,7%, terwijl motorbrandstoffen 5,6% meer kosten dan een jaar geleden.

