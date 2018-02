Inflatie daalt tot laagste peil in twee jaar 28 februari 2018

De inflatie in ons land is deze maand opnieuw gedaald, tot 1,48%. Het gaat om het laagste niveau sinds februari 2016. De voorbije maanden stegen de prijzen in België sneller dan in de buurlanden, waardoor ook de lonen dreigen op te veren, en op die manier de concurrentiekracht van onze bedrijven wordt aangetast. Eind vorig jaar lag de inflatie nog op 2,1%. Nu ligt de inflatie meer in lijn met het Europees gemiddeld, dat voor februari op 1,2% wordt geschat. De spilindex werd niet overschreden, terwijl de gezondheidsindex zakte tot 1,4%.