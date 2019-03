Infiniti trekt zich terug 13 maart 2019

Infiniti trekt zich begin 2020 terug uit West-Europa. Het luxemerk van de Japanse autobouwer Nissan wil zich concentreren op Noord-Amerika en China, al blijft het ook actief in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Azië. Daarbij komt nog dat het merk vanaf 2021 wil elektrificeren en geen dieselmotoren meer zal aanbieden. Infiniti noemde de Europese markt niet rendabel. Hoewel het merk al in 2008 werd gelanceerd, kon het hier niet echt doorbreken. De productie van de Q30 en QX30 in de Nissan-fabriek in het Britse Sunderland wordt in juli beëindigd.

