Inferno naast A12 03 augustus 2018

De A12 is gisteren tijdens de avondspits urenlang afgesloten in beide richtingen. Oorzaak was een zware brand bij autobedrijf Beerens in Aartselaar. De rookpluim was tientallen kilometers ver te zien. Liefst 150 manschappen van verschillende hulpdiensten rukten uit om de brand onder controle te krijgen en het verkeer in goede banen te leiden. De Civiele Bescherming deelde water uit aan gestrande automobilisten. Sommigen van hen werden onwel door de rook, maar die bleek gelukkig niet giftig. (BSB)

