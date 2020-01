Exclusief voor abonnees Inferno in dierentuin: Duitsers rouwen om 30-tal apen 02 januari 2020

00u00 0

In de dierentuin van de Duitse stad Krefeld zijn zowat dertig apen gestorven toen hun verblijf in vlammen opging. Het 2.000 vierkante meter grote 'Tropisch Apenhuis' brandde tot de grond af, waarschijnlijk door een verdwaalde gelukslantaarn. Twee chimpansees hebben de vlammenzee als bij wonder overleefd: zij raakten slechts lichtgewond. Maar alle andere dieren in het verblijf, waaronder orang-oetans, westelijke laaglandgorilla's en klauwaapjes, maar ook goudhazen, vleermuizen en vogels, kwamen om. Bezoekers kwamen gisteren al bloemen, tekeningen, foto's, kaarsjes en zelfs een banaan neerleggen om hen te herdenken.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis