Exclusief voor abonnees Infantino herkozen bij FIFA 06 juni 2019

Gianni Infantino is op het FIFA-congres in Parijs herkozen als president van de wereldvoetbalbond. De 49-jarige Zwitser had geen tegenkandidaat, zijn tweede termijn duurt tot 2023. Infantino volgde in februari 2016 Sepp Blatter op, die moest vertrekken na het grote corruptieschandaal. "Natuurlijk heb ik fouten gemaakt, maar de FIFA is niet langer giftig of crimineel, zoals voorheen", aldus Infantino. "Vooral financieel zijn we nu erg transparant." (PJC)

Voormalig UEFA-voorzitter Lennart Johansson (89) is na een korte ziekte overleden. Tijdens de 17-jarige ambtstermijn van de Zweed zag de moderne Champions League het licht. (VDVJ)