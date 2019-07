Exclusief voor abonnees Ineos-manager Dave Brailsford: "Nooit zó fijn onthaald" 17 juli 2019

Het viel op. Blije gezichten en ontspannen sfeer, bij Ineos gisteren. Volgens teammanager Dave Brailsford heeft dat alles te maken met de manier waarop de Tour de France en het Franse volk de ploeg in de armen sluiten. "Dit is 'by far' de meest positieve benadering sinds we in 2010 in het wielrennen terechtkwamen. We're enjoying it. We genieten er van. Wat een verschil met pakweg vorig jaar. En nu kunnen we natuurlijk uitgebreid gaan speculeren over hoe dat precies komt."

