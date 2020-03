Exclusief voor abonnees Ineos last competitiestop én rouwperiode in 05 maart 2020

Team Ineos trekt zich tijdelijk terug uit competitie. De ploeg van onder meer Bernal, Froome, Thomas en Kwiatkowski zal tot de start van de Ronde van Catalonië (23 maart) geen wedstrijden meer rijden. Aan de basis ligt een unieke samenloop van omstandigheden. Uiteraard is er het coronavirus, dat een blok legt op de koers. Maar ook en vooral het tragische nieuws van ploegleider Nicolas Portal. De Fransman overleed woensdag op 40-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Concreet past Ineos voor volgende races: Strade Bianche, Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo, Nokere Koerse en Bredene-Koksijde Classic."We doen dit uit respect voor onze teamleden, hun familie en vrienden, in rouw om het verlies van een geliefde en dierbare kompaan die overigens eerstdaags begraven wordt. Maar ook uit bezorgdheid voor het welzijn van de renners en het personeel", klinkt het. "Dit is een triest moment voor iedereen van de ploeg", zegt CEO Dave Brailsford. "Dank voor alle steunberichten die we ontvingen. Ze betekenden heel veel voor ons en helpen ons het zware verlies te verwerken. Deze competitiestop zal daar zeker ook toe bijdragen." (JDK)

