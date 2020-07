Exclusief voor abonnees Indringer Mechelse crèche opgepakt na partnergeweld 13 juli 2020

00u00 0

Een 39-jarige man uit Leuven die donderdagochtend rond 8.45 uur had geprobeerd om binnen te dringen in een kinderdagverblijf in Mechelen, is later die dag opgepakt nadat bij de politie tegen hem ook nog een klacht wegens partnergeweld was binnengelopen. "Hij was bijzonder opdringerig en sprak zeer ongepast", zegt de verantwoordelijke van de crèche. "Een alerte verzorgster reageerde snel en correct en liet de man niet binnen, waarna een andere kinderverzorgster de politie verwittigde." Op dat moment kwam er ook een papa aan met zijn kind, waarop de man op de vlucht sloeg. De politie startte een onderzoek. Op basis van camerabeelden kon de man geïdentificeerd worden: hij was gekend bij het parket voor het plegen van tientallen strafbare feiten en stond onder elektronisch toezicht. Wat de man te zoeken had in het kinderdagverblijf, is niet duidelijk. Rond 17 uur werd hij dan opgemerkt aan het station in Mechelen, zwaar onder invloed van drank en drugs. Hij werd meteen in de boeien geslagen en na een naar verluidt 'zeer warrig' verhoor opgesloten in de gevangenis. "Dit had zomaar verkeerd kunnen aflopen", klinkt het nog bij de crèche. (TVDZM)

