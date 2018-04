Indoorparken hebben goede paasvakantie achter de rug 14 april 2018

De pretparken hebben in de paasvakantie geen stormloop te verwerken gekregen. Veel mensen kozen eerder voor indoorlocaties, zoals waterparken. Dat is volgens de uitbaters vooral een gevolg van het minder goede weer. Zo gingen Plopsaland De Panne en Plopsa Coo licht achteruit tegenover vorig jaar, terwijl Plopsaqua (+10%) en Plopsa Indoor Hasselt (+25%) meer bezoekers kregen. Bobbejaanland en Bellewaerde zagen minder bezoekers. Walibi en Aqualibi hadden een "succesvolle paasvakantie", al gaven ze geen afzonderlijke cijfers vrij. Boudewijn Seapark zag enkel in de eerste, regenachtige week het bezoekersaantal dalen.