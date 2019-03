Indonesische vrouw plots vrijuit voor moord op halfbroer van Kim Jong-un 12 maart 2019

In Maleisië is een Indonesische vrouw vrijgelaten die verdacht werd van de moord op Kim Jong-nam. Dat is de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, die twee jaar geleden met een zenuwgas werd omgebracht op de luchthaven van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. In augustus 2018 besliste een rechter dat er voldoende bewijzen waren om de Indonesische Siti Aisyah (27) en de Vietnamese Doan Thi Huong (30) te vervolgen voor de moord. Maar nu zegt het parket dat het instructies heeft gekregen om de aanklacht te laten vallen. Een reden daarvoor wordt niet genoemd. Omdat Kim Jong-nam een criticus in ballingschap was, wordt vermoed dat het regime in Pyongyang opdracht gaf tot de moord. (GVV)

