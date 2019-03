Indonesische vliegmaatschappij hoeft 49 bestelde Boeings 737 MAX niet meer 23 maart 2019

De Indonesische luchtvaartmaatschappij Garuda Indonesia wil haar bestelling van 49 toestellen van het type Boeing 737 MAX annuleren. Het bedrijf maakte gisteren bekend af te zien van de deal, waar 4,9 miljard dollar (4,33 miljard euro) mee is gemoeid. Garuda geeft als reden dat de passagiers in Indonesië het vertrouwen erin hebben verloren. De maatschappij had een order uitstaan van in totaal vijftig toestellen, waarvan al één werd geleverd. Garuda heeft Boeing al 26 miljoen van de bijna 5 miljard dollar betaald. De geplaagde toestellen staan na twee vliegrampen sinds 13 maart noodgedwongen aan de grond.