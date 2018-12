Indonesië vaakst getroffen door 'ring of fire' 24 december 2018

De tsunami roept herinneringen op aan de ramp die zich voltrok op 26 december 2004. De tsunami die toen werd veroorzaakt door een aardschok met een magnitude van 9,1 tot 9,3 voor de Indonesische kust, doodde 227.898 mensen - tot in Oost-Afrika toe. Ook alle andere tsunami's met meer dan tien slachtoffers die er sedertdien zijn geweest, werden door aardbevingen opgewekt. Drie van de zes sloegen in Indonesië toe, wat het land vooral te wijten heeft aan zijn ligging in de zogenaamde 'ring of fire', een seismisch uiterst onstabiel gebied. Dat heeft zowel een invloed op het voorkomen van aardschokken als op de vulkanische activiteit. Bij de dodencijfers hiernaast zijn enkel de slachtoffers van de tsunami's geteld, niet die van de aardbevingen zelf - voor zover dat onderscheid duidelijk is.

