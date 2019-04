Exclusief voor abonnees Indonesië sluit "drakeneiland" Komodo jaar lang voor toeristen 03 april 2019

00u00 0

Het Indonesische eiland Komodo, ten oosten van Bali, blijft in 2020 in principe een volledig jaar verboden gebied voor toeristen. Dat heeft de regering in Jakarta beslist. Zo wil ze de zeldzame komodovaranen, die de "laatste draken ter wereld" worden genoemd, beschermen. De reptielen, die tot drie meter lang worden en meer dan 70 kilogram wegen, zijn nog met zo'n 5.000 op het eiland. Vorige week werd nog een poging verijdeld om 41 varanen uit het land te smokkelen. Jaarlijks bezoeken ongeveer 10.000 toeristen het eiland in de Indische Oceaan. (PhG)