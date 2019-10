Exclusief voor abonnees Individueel programma voor Mbokani 11 oktober 2019

Dieumerci Mbokani ontbrak tegen Vitesse. Hij trainde woensdag niet mee en hield het bij wat loopwerk. Coopman bleef ziek thuis. Opare hervatte intussen met loopwerk, maar moet nog enkele maanden revalideren voor hij bij de groep kan aansluiten. De Sart doet dat in principe volgende week. Ook Seck staat wat dichter bij een terugkeer. De entourage van Lamkel Zé was gisteren op de Bosuil en knoopte naar verluidt de onderhandelingen over een nieuw contract aan.