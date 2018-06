Indijken 02 juni 2018

Als er in dit land een probleem is, roept men om meer middelen. Ook na de moordpartij in Luik door een terrorist. Wie alles op deradicalisatie wil zetten, moet vaststellen dat de 237 officiële jihadisten in gevangenissen over het ganse land verspreid zitten en andere desperado's besmetten. Hen groeperen en isoleren op één of twee plaatsen zou een goed en vooruitziend begin zijn. Hun dossiers groeperen bij het federaal parket eveneens. Dat heet indijken in plaats van pompen en toch verzuipen. Daarna kan je op hoop van zegen beginnen 'deradicaliseren'. (Maar dat lukt zelfs niet in Guantánamo.)

René Lenaerts, Ortho

