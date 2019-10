Exclusief voor abonnees Indiase peuter omgekomen in put 30 oktober 2019

00u00 0

De Indiase peuter die al vier dagen vastzat in een put, is gisteren dood teruggevonden. De 2-jarige Sujith Wilson viel vrijdag in een bijna 180 meter diepe boorschacht, toen hij met vriendjes aan het spelen was in de buurt van zijn huis. Hij kwam vast te zitten op 26 meter diepte. Reddingswerkers zagen geen andere mogelijkheid dan een parallelle tunnel te graven, een operatie die bemoeilijkt werd door de rotsachtige bodem en hevige regenval. Gisteren raakten ze eindelijk tot bij het kind, maar Sujith bleek overleden. In juni is ook al een 2-jarige jongen gestorven in India nadat hij bijna 110 uur had vastgezeten in een boorput. (IBO)