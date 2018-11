India laatste keer wereldkampioen in 1975 30 november 2018

00u00 0

India is een land met een rijke hockeygeschiedenis, maar voor de absolute topprestaties moeten we toch ruim 40 jaar terug. In 1975 wonnen de Indiërs hun enige wereldtitel, vijf jaar later werden ze in Moskou voor de laatste keer olympisch kampioen. De zeven overige gouden olympische medailles veroverden de Indiërs tussen 1928 en 1964. Vier jaar geleden eindigde India 9de op het WK in Den Haag, vier jaar eerder werd het in eigen land (New Delhi) een 8ste plaats. "De Indiërs zijn technisch sterk en spelen snel en fysiek", merkt bondscoach Shane McLeod op. "Ze hanteren een spelstijl die respect verdient. Het wordt afwachten hoe India omgaat met de druk van het thuisvoordeel." De laatste jaren klimmen de Indiërs wel weer gestaag op de wereldranglijst. Een kleine vier jaar geleden stond India nog op de 9de plaats, ondertussen prijken ze - onder andere dankzij een finaleplaats op de Champions Trophy in juni in Breda -op plek 5. (WWT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over sport

sportdiscipline

India