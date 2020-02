Exclusief voor abonnees Incident Coosemans-Kvilitaia gesloten 29 februari 2020

Jess Thorup kwam gisteren even terug op het incident dat zich na de match tegen AS Roma tussen Coosemans en Kvilitaia afspeelde, de twee stonden neus aan neus. "Ik zag intussen beelden van wat er gebeurde. Ik heb ze vanmorgen samen in mijn bureau geroepen. Ze moesten er uiteindelijk zelf om lachen dat dit een item is geworden. (lacht) Iemand van de staff toonde me zelfs een post op Twitter, waarbij ik uitgenodigd word voor een boksmatch. Ik begrijp dat er heisa gemaakt wordt rond zoiets, maar ik kan alleen maar zeggen dat het intern helemaal afgesloten is." Dat bevestigden ons ook de twee spelers in kwestie. (RN)