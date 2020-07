Exclusief voor abonnees Inbrekers stelen laatste spulletjes Dutroux-slachtoffer Julie Lejeune 01 juli 2020

00u00 0

"Ze hebben me alles afgepakt wat ik nog had van Julie. Als iemand meer informatie heeft, laat het ons dan alsjeblieft weten." Jean-Denis Lejeune - de vader van Dutroux-slachtoffer Julie - lanceerde gisteren een emotionele oproep op Facebook, nadat inbrekers de laatste spulletjes van zijn vermoorde dochter hadden gestolen. Het gaat om de doopketting van het meisje, waarin haar naam en geboortedatum gegraveerd zijn, en een medaillon met haar foto. Julie Lejeune was 8 jaar toen ze op 24 juni 1995 door Marc Dutroux ontvoerd werd in Grâce-Hollogne, samen met haar vriendinnetje Mélissa Russo. Op 17 augustus 1996 werden de meisjes dood teruggevonden in de tuin van Dutroux' vrouw Michelle Martin. (IBO)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen