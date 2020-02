Exclusief voor abonnees Inbrekers stelen elektro 01 februari 2020

In de Arthur Coussensstraat in Ichtegem is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken in een woning. Volgens de politie probeerden de dieven eerst het slot van de voordeur af te breken, maar dat mislukte. Vervolgens sloegen de inbrekers dan maar een gat in het glas van een raam aan de achtergevel. Zo konden ze de hendel opendraaien en binnendringen. De buit omvat elektromateriaal en kledij. De politie stelde een pv op. (BBO)