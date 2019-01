Inbrekers minstens vier keer op pad 30 januari 2019

Inbrekers waren in de nacht van maandag op dinsdag minstens vier keer op pad in het centrum van Holsbeek. Ze pleegden er twee inbraken en twee pogingen tot inbraak, in één geval werd een dief betrapt en ging hij op de vlucht.

