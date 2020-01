Exclusief voor abonnees Inbrekers met bijl stelen voor meer dan 100.000 euro aan fietsen 29 januari 2020

De eigenaar van een fietsenwinkel in het Limburgse Heusden-Zolder heeft met lede ogen moeten aanzien hoe dieven razendsnel voor zo'n 100.000 tot 150.000 euro aan fietsen uit zijn zaak haalden. Via camerabeelden kon hij volgen hoe twee mannen 's nachts met een bijl inhakten op een raam naast de beveiligde deur. Twee andere kompanen hielden even de wacht, maar zodra de vensters vernield waren, stormde iedereen naar binnen. In nog geen twee minuten tijd slaagden ze erin om vijftien racefietsen te stelen. Vermoedelijk werd alles ingeladen in een bestelwagen, maar dat is niet op beeld te zien. Een buurtbewoner die ook getuige was, belde intussen de politie, maar nog voor die ter plaatse was, waren de inbrekers al op de vlucht geslagen. De politie is een onderzoek gestart.

