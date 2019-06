Exclusief voor abonnees Inbrekers bij Limbombe 27 juni 2019

00u00 0

Gisteren werd de transfer van Anthony Limbombe geofficialiseerd door Standard. Minder goed nieuws kwam er uit Nantes. Zondagnacht zijn inbrekers binnengedrongen in zijn woning in Carquefou. De flankspeler zelf was op dat moment niet thuis, zijn vriendin wel. De daders - zij eisten geld - zouden een wapen op haar gericht hebben. Uiteindelijk gingen de inbrekers aan de haal met luxekleren en juwelen. (FDZ)